В Кремле исключили возможность размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе без согласования с контролируемыми Россией боевиками. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никакого изменения позиции. Позиция России абсолютно последовательна и хорошо известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса. Именно об этом говорил президент Путин», - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли заявление главы российского государства о том, что РФ «не против» поставить оккупированный Донбасс под международный контроль, что Кремль больше не опасается «резни» в случае размещения миссии ООН на всей территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, сообщает УНИАН.

28 февраля Путин заявил, что Россия «не против» поставить оккупированный Донбасс под международный контроль. «Теперь говорят: нет, нужно, чтобы они находились везде, то есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы, как минимум, не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать», - сказал Путин.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября 2017 года помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

Посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Совет безопасности ООН был готов начинать работу над мандатом миротворческой, но Россия отвергла практически все важные положения.

Президент Украины Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».