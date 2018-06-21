Силовики задержали сразу после получения неправомерной выгоды заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГУ ГФС в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Досудебным расследованием установлено, что заместитель начальника ГУ ДФС в Сумской области по предварительному сговору с главным государственным ревизором - инспектором ГУ ГФС в Сумской области, используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных им налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.