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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер», сообщает УНИАН.

Дипломат прокомментировал запланированную на 13 ноября встречу специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым.

«Что касается встречи в понедельник, то к этому я отношусь скорее очень осторожно, если не сказать скептически. Я несколько часов назад разговаривал с Куртом, мы согласовали основные параметры нашей позиции», - сказал глава МИД.

«У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею в виду наш, поскольку это и Соединенные Штаты, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией, с очень четкой логикой, и основное, конечно – это вся территория оккупированная и граница. И конечно, безопасность до момента, когда мы можем начать подготовку к переходному периоду. С этим пока очень трудно», - подчеркнул Климкин.

«У нас есть план, каким образом давить дальше. Ну, а конечно, вопрос временных рамок - будем смотреть», - заявил Климкин.

При этом министр подчеркнул, что «у нас есть совместный проект, у нас есть полная позиция, что нам нужно».

Напомним, ранее США посоветовали Украине не выступать с собственным проектом резолюции ООН о размещении миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса. 
 
ForUm

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