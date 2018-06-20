В Киеве со стрельбой ограбили мужчину, сообщает пресс-служба столичной полиции.
Происшествие произошло в переулке Физкультурный в Печерском районе.
Заявитель обратился на 102 и сообщил, что 2 часа назад при обмене валюты несколько мужчин побили его машину и забрали наличные. При этом пострадавший слышал несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
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