Медицина - очень капиталоемкий сектор, где нужны десятки и даже сотни миллионов долларов. Поэтому там точно стоит ожидать сделки. Об этом сообщил основатель и глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа в интервью информационному агентству Интерфакс-Украина.

«Быстрорастущие, динамичные компании всегда имеют шанс привлечь финансирование, даже инвестиции в акционерный капитал. Это хороший знак того, что в 2020 году, после выборов, стоит ожидать открытия публичного рынка для украинских компаний», - заявил Мазепа.

По его словам, очень показателен пример грузинской компании Georgian Healthcare Group, которая осуществила IPO в Лондоне в конце 2015 года. Тогда капитализация компании составила 218 млн фунтов стерлингов. В середине прошлого года ее капитализация уже превышала полмиллиарда фунтов стерлингов.

Если говорить об украинских компаниях, то, по словам Мазепы, крупнейшей частной медицинской компанией с большим отрывом от ближайших конкурентов является «Добробут».

«Добробут» растет. На 60-70% в год. Это точно», - отметил Мазепа. «Рынок перспективный, и каждый ищет под него правильную модель», - добавил он.

Игорь Мазепа также прокомментировал возможность привлечения инвестиций в результате проведенной медицинской реформы.

«К сожалению, я не могу назвать реформой то, что происходит сейчас. В моем понимании, это просто способ перераспределения государственных денег. То, что было сделано, никоим образом не привлечет больше инвестиций в сектор, не сделает услугу дешевле и конкурентоспособней. Это просто давно назревшее изменение порядка распределения государственных денег, тогда как рынок медицинских услуг как был около $5 млрд, так, скорее всего, таким и останется. Если бы это была реформа, было бы понятно: условно говоря, в этом году объем рынка $5 млрд, в следующем году он $7 млрд, а в 2020 году он $10 млрд. Вот это я бы назвал реформой», - заявил глава Concorde Capital.

Он также отметил, что весь мир использует страховую медицину. «Я интересовался, сколько стоит медицинская страховка в Украине на одного человека. В Concorde Capital она стоит около 10-13 тыс. грн в год. То есть порядка $500 на человека. Аналогичная страховка в Америке, Западной Европе стоила бы $3-4 тыс. Или даже $5 тыс. То есть я, работая в Concorde Capital, недострахован в десяток раз по сравнению с моими коллегами на западе. И это мы говорим о Concorde Capital. А что говорить о тех, кто работает на заводах, в шахтах? Там $90 на человека и это вообще ничто. Так вот, к сожалению, эта реформа не отвечает на этот вопрос: как в первый год повысить уровень страхового покрытия с $90 до $120 на человека, во второй год - до $150, а в третий год - до $200. Поэтому я нейтрально отношусь к медицинской реформе. Это действительно правильный шаг. Но его ни в коем случае нельзя назвать реформой», - подчеркнул Мазепа.