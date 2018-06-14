Россиянки сами разберутся, стоит ли им вступать в связь с приехавшими на чемпионат мира по футболу иностранными болельщиками.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой о необходимости отказа россиян от интимных связей с иностранцами, передает ТАСС.

«Что касается наших российских женщин, то, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами, - уверен представитель Кремля. - Это лучшие женщины в мире». Он также призвал обратить внимание на надпись, которая располагается в нижней части паспорта болельщика – «Скажи нет расизму». «Это, наверное, наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника и то, с каким подходом в России в эту атмосферу праздника погружаются», - заявил представитель Кремля.

Песков также заметил, что не считает подобные предложения достойными претендовать на статус главной новости. «Это никоим образом не относится к компетенции администрации президента», - добавил он.

Ранее Плетнева предостерегла россиянок от интимных связей с иностранцами, приехавшими на чемпионат, особенно с представителями других рас. По ее словам, подобное поведение соотечественниц может привести к рождению детей в неполных семьях. В качестве аргумента депутат сослалась на опыт Олимпиады 1980 года, которая прошла в СССР.