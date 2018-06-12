Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа убежден, что от дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом будут зависеть привлечение иностранного капитала и продвижение реформ.

Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

«Сотрудничество с МВФ очень важно. Во-первых, это около $2 млрд финансирования. От решения Фонда также зависит судьба европейских денег, кредиты ВБ, гранты - это по нашим оценкам еще порядка $1,5-2 млрд. Но, что самое главное, МВФ может и должен стать триггером для привлечения частных денег», - рассказал эксперт.

Мазепа убежден, что политически мотивированные кредиты - это небольшое достижение, важно успешно конкурировать за деньги частных инвесторов, которые очень мобильны и эффективны.

«Могу для примера привести Нигерию, где в чем-то аналогичная ситуация. Мы интересовались выпусками долговых инструментов в местной валюте, где до принципиального решения иностранных кредиторов размер рынка был эквивалентен $800 млн. Всего за шесть недель после позитивного прогноза для западных кредиторов этот рынок вырос до $10 млрд: правительство и частные компании вышли и получили возможность привлечь такое невероятное количество денег буквально за считанные недели», - рассказал Мазепа.

Он подчеркнул, что частный иностранный инвестор - это то, что сейчас необходимо Украине, но он придет, если МВФ увидит реальные действия по реформированию страны.