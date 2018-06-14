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Члены Европейской комиссии не будут посещать Россию во время проведения чемпионата мира по футболу-2018, который начинается сегодня.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

«Никто из коллегии (еврокомиссаров, - ред.) не поедет на чемпионат мира», - сказал Схинас.

Он добавил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поддерживает все 10 европейских команд, участвующих в турнире.

Напомним, 36 депутатов Европейского парламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что шокированы выбором Чечни в качестве одной из локаций чемпионата мира-2018.

Церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве не посетит ни один из лидеров стран Запада.

Официально известно, что приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в списке присутствуют еще два государства, не признанные большинством стран мира - Абхазия и Южная Осетия.
ForUm

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