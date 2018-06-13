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После восьмилетнего перерыва украинские компании в 2020 году могут вновь выйти с первичным публичным предложением акций (initial public offering, IPO), прогнозирует глава инвесткомпании Concorde Capital (Киев) Игорь Мазепа. «Быстрорастущие, динамичные компании всегда имеют шанс привлечь финансирование, даже инвестиции в акционерный капитал. Это хороший знак того, что в 2020 году, после выборов, стоит ожидать открытия публичного рынка для украинских компаний», - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о внешних рынках.

«Внутренних денег по-прежнему нет или их мало… Я ожидаю, что в перспективе двух лет многие сделки, как это было в 2005-2006 гг., будут осуществляться в Лондоне, Варшаве, на других зарубежных фондовых площадках», - сказал Мазепа.

Как сообщалось, последней из Украины на внешний рынок капитала с IPO вышла холдинговая компания ведущего украинского судоходного оператора - KDM Shipping Public Ltd. (Кипр), в конце июля 2012 года разместившая на Варшавской фондовой бирже (WSE) 10,9% акций. В результате было привлечено $7,4 млн.

В целом на WSE дебютировали 13 украинских компаний: 11 – на основной площадке, две - на альтернативной NewConnect.
ForUm

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