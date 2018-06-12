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Одесский областной совет досрочно прекратил депутатские полномочия экс-россиянки, советницы президента Украины Марии Гайдар.

О выходе из собрания просила сама депутат. Коллеги поддержали ее заявление 54 голосами, сообщает Думская.  

Причины ухода Гайдар неизвестны.

Вместо нее депутатом от Блока Петра Порошенко «Солидарность» стал генеральный директор медиа-холдинга «Думская» Юрий Басюк. Когда он заходил в зал, кто-то включил «Имперский марш» из «Звездных войн».

Басюку 34 года. Среднее образование получал в Одессе и США (по программе обмена). Окончил ОНУ имени Мечникова, специалист по международным отношениям. С 2006 по 2012 год работал журналистом. С 2013 года — генеральный директор ТРК «Моя Одесса» («ДумскаяТВ»), с 2015 — руководитель медиа-холдинга «Думская». Женат, воспитывает двух детей.

Напомним, в 2015 году Гайдар стала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Однако в мае 2016 года она покинула пост из-за нового закона о госслужбе, который запрещает занимать государственные должности гражданам с каким-либо иным гражданством, кроме украинского.

В сентябре 2016 года СМИ сообщили, что Гайдар решила отказатьсяот российского гражданства.

В апреле 2017 года Президент Украины Петр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.

 

 
ForUm

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