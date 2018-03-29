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Сегодняшнюю сессию Николаевского областного совета, во время которой может прозвучать вопрос об отставке председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, охраняют несколько сотен полицейских.

Об этом сообщают НикВести.

В данный момент основные силы правоохранителей сосредоточены у входа в здание, но полиция также присутствует и внутри.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз сообщил, что здание охраняет 450 правоохранителей.

В среду пресс-секретарь полиции Николаевской области Елена Бережная рассказала, что областной совет обратился с просьбой усилить охрану в связи с акциями, которые пройдут возле стен Николаевской ОГА.

«На сегодняшний день областной совет обратился с просьбой усилить охрану в связи с анонсируемыми акциями», - сказала  Бережная.

Националисты пригрозили блокировать Николаевскую ОГА до тех пор, пока депутаты не отправят Савченко в отставку.

Напомним, 18 марта 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.
ForUm

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