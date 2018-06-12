Прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции Крыма в рамках уголовного производства по фактам незаконного лишения свободы украинских активистов сообщает о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины еще двум участникам «самообороны Крыма». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во время проведения следственных действий один из пострадавших узнал среди лиц, причастных к его похищению, незаконного удержанию и проведению допросов с угрозой применения оружия, активного участника этого формирования и его сообщницу – гражданку Российской Федерации.

Как ранее сообщалось, в ходе осуществления досудебного расследования установлено, что в течение марта 2014 члены незаконно созданного вооруженного формирования «самооборона Крыма», без законных полномочий в Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

Принимаются меры по получению разрешения на задержание подозреваемых и объявления их в розыск.

«На сегодняшний день более 40 членам «самообороны Крыма» сообщено о подозрении. Они основываются на бесспорных доказательствах. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске, однако в отдельных случаях мы будем настаивать на объявлении их и в международный розыск», - прокомментировал прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

