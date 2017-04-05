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Президент Украины Петр Порошенко назначил депутата Одесского областного совета, бывшего заместителя главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, дочь известного российского политического деятеля Егора Гайдара Марию Гайдар своим советником.

Соответствующий указ опубликонва на сайте Главы государства.

Согласно документу, Гайдар будет внештатным советником.

Напомним, в 2015 году Гайдар стала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Однако в мае 2016 года она покинула пост из-за нового закона о госслужбе, который запрещает занимать государственные должности гражданам с каким-либо иным гражданством, кроме украинского.

В сентябре 2016 года СМИ сообщили, что Гайдар решила отказаться от российского гражданства.
ForUm

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