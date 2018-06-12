Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях встречи «нормандской четверки» в Берлине обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным тет-а-тет вопросы обмена удерживаемыми лицами и миссию ООН на Донбассе. Об этом Лавров сообщил журналистам по итогам встречи, передает ТАСС.
В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», - сказал он.
Напомним, встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в понедельник, 11 июня, в Берлине.
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