также в разделеПолитика
Азербайджан пригласил Украину участвовать в Южном газовом коридоре 10
Порошенко: Надеюсь, США и КНДР учтут недостатки Будапештского меморандума 13
«Подарок» ко Дню России: Украина передала в ООН меморандум против РФ 70
Эрдоган позвал Порошенко в Турцию 114
В Берлине началась встреча глав МИД «нормандской четверки» 68
Порошенко подписал закон об антикоррупционном суде 36
Медведчук: США формируют газовую зависимость Украины и Евросоюза 233
КИУ собрал ТОП недостоверных заявлений о безвизе 84
«То, о чем мечтали миллионы»: Порошенко поздравил украинцев с годовщиной безвиза 29
Порошенко поблагодарил лидеров G7 за «мощный сигнал» 40
Закон об антикоррупционном суде поступил в АП 93
Страны G7 в итогом коммюнике поддержали Украину 60
Порошенко поручил Денисовой в ближайшее время посетить политзаключенных 41
Порошенко созвонился с Путиным 235
Порошенко: ООС намного эффективнее АТО 31
Парубий торжественно подписал закон об антикоррупционном суде 121
Медведчук: Циничные слова Линчевского — не оговорка, а позиция Минздрава 52
Лидеры G7 выступили против возвращения РФ 56

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях встречи «нормандской четверки» в Берлине обсудил с главой МИД Украины Павлом Климкиным тет-а-тет вопросы обмена удерживаемыми лицами и миссию ООН на Донбассе. Об этом Лавров сообщил журналистам по итогам встречи, передает ТАСС.

В ходе приема перед ужином мы с ним обсудили вопросы, которые затрагивались в ходе телефонного разговора президентов Путина и Порошенко. Обсудили в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе», - сказал он.

Напомним, встреча глав МИД «нормандской четверки» состоялась в понедельник, 11 июня, в Берлине.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

121
Теги