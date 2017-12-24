Червонозаводский районный суд Харькова 23 декабря избрал меру пресечения заместителю председателя Запорожского облсовета Владиславу Марченко в виде домашнего ареста с ношением электронного устройства на срок до 21 февраля 2018 года. Как сообщает Радио Свобода, суд также отклонил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей чиновника и ходатайство его защиты о взятии Владислава Марченко на поруки. Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Харьковской области.

Перед началом заседания адвокаты Марченко обратились в суд с ходатайством об отводе суде Виктора Ежова из-за вероятности оказания давления на него со стороны прокуратуры Харьковской области. Однако суд не удовлетворил это обращение защиты запорожского чиновника.

Напомним, 21 декабря сотрудники Харьковской областной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в Запорожье 30 обысков по делу заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что «дело касается депутата облсовета (Марченко, - ред.) и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 миллиона гривен) и школьные спортплощадки (84 миллиона гривен) с заранее определенным победителем». По его информации, Марченко, который является «подозреваемым организатором схемы», вместе с братом «лоббировали свои фирмы» через связи с заместителем мэра Запорожья Анатолием Пустоваровым. Владислава Марченко задержали 1 декабря и отправили в Харьков для вручения подозрения и определения меры пресечения.