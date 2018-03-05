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НАК «Нафтогаз Украины» требует от российского «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте. Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от «Газпрома» (после ее снижения согласно решению Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена «Газпрому» для компенсации», - написал он в Facebook.

По словам Витренко, «Газпром» уже официально предупрежден о том, что должен уплатить «Нафтогазу» компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте.

Как сообщал ForUm, 2 марта «Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

«Газпром» после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с «НАК Нафтогаз Украины». Транзит газа через Украину в ближайшее время компания прекращать не будет.

«Нафтогаз» закупил газ в Европе в 4 раза дороже российского.

 

 
ForUm

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