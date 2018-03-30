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«Газпром» 29 марта 2018 года подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по делу о транзите газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Газпром» объясняет подачу апелляции «существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения», передает ТАСС.

21 марта «Газпром» направил в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом Украины» о поставках газа. В ноябре 2017 года «Газпром» подал заявление в апелляционный суд об оспаривании отдельного решения по поставкам газа и его частичной отмене.

Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ – с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит – с октября 2014 года по февраль 2018 года. А до конца срока действия контрактов (транзитного и поставочного) остается меньше двух лет (до конца 2019 года).

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляцию планировалось подать до конца марта 2018 года.
ForUm

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