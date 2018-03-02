«Нафтогаз Украины» подписал срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

Об этом сообщается на сайте польской компании.

Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок – более 60 млн куб. м. Поставки начались в 06:00 пятницы, 2 марта, через узел «Хермановице», который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

«Нынешняя ситуация, связанная с поставками газа, доказывает, что наше решение диверсифицировать источники поставок было правильным. Благодаря партнерам из Польши, еще одна попытка Москвы использовать газ в качестве политического оружия против Украины потерпела неудачу. Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих государств-членов учтут эту ситуацию до принятия окончательного решения по Nord Stream 2», - прокомментировал глава НАК Андрей Коболев.

Глава правления PGNiG Петр Войняк выразил готовность компании увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта.

Председатель Правления PGNiG добавил: «PGNiG может обеспечить стабильные и безопасные поставки газа благодаря диверсифицированному газовому портфелю, который поступает как из нашей собственной добычи в Польше, так и из импорта, включая регулярные поставки сжиженного природного газа из Катара и США.

PGNiG поставила Украине более 1 млрд куб. м газа в 2017 году.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз Украины» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Украина уведомила Европейский Союз об отказе «Газпрома» выполнять решение Стокгольмского арбитража по транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал украинцев на 1-2 градуса уменьшить температуру в домах для сокращения потребления газа.

Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа, из-за которого будут закрыты все учебные заведения, а генерирующие компании переведены на мазут.

2 марта «Газпром» заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины».