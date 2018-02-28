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Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» доплатить НАК «Нафтогаз Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Арбитраж постановил выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогам двух арбитражных производств «Газпром» должен 2,56 млрд долл.», - подчеркнули в НАК.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

В то же время Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» о штрафах за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

Напомним, в конце декабря НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. 

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки. 

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».

 
ForUm

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