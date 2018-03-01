НАК «Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
«Компания удивлена решением ОАО «Газпром», которое отказалось поставлять газ в марте. Газпром выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом. «Нафтогаз» оплатил этот счет», - отмечается в сообщении.
«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсацию убытков, понесенных в результате этого нарушения.
«Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа», - отметил председатель правления НАК Андрей Коболев.
По его словам, за четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила.
«Нафтогаз» призывает европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.
«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства «Северного потока - 2», - подчеркнул Коболев.
Напомним, в «Газпроме» сегодня заявили, что пока не будут поставлять газ в Украину. Холдинг получил от «Нафтогаза» предоплату, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое якобы необходимо для начала поставок.
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