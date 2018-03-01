НАК «Нафтогаз Украины» расценивает отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Компания удивлена ​​решением ОАО «Газпром», которое отказалось поставлять газ в марте. Газпром выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом. «Нафтогаз» оплатил этот счет», - отмечается в сообщении.

«Нафтогаз» планирует потребовать от «Газпрома» компенсацию убытков, понесенных в результате этого нарушения.

«Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за ​​который была внесена предоплата, «Газпром» делает невозможным выполнение «Нафтогазом» решения суда по закупке минимальных контрактных объемов газа», - отметил председатель правления НАК Андрей Коболев.

По его словам, за четыре года закупки «Нафтогазом» газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила.

«Нафтогаз» призывает европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.

«Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать такому контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства «Северного потока - 2», - подчеркнул Коболев.

Напомним, в «Газпроме» сегодня заявили, что пока не будут поставлять газ в Украину. Холдинг получил от «Нафтогаза» предоплату, но вернул ее из-за отсутствия дополнительного соглашения к контракту, которое якобы необходимо для начала поставок.