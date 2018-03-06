«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года, заявил журналистам зампред правления компании Александр Медведев.

«Газпром» вчера также направил в «Нафтогаз Украины» уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», - приводит слова Медведева Интерфакс.

В свою очередь в НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что апелляция может подаваться исключительно по процедурным моментам, а не по сути решения Стокгольмского арбитража. «У «Газпрома» есть 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в это время остается в силе. «Газпром», по-прежнему, должен «Нафтогазу» $2,56 млрд, на которые начисляется около $0,5 млн процентов ежедневно», - отметили в пресс-службе НАК.

Два арбитражных спора «Газпрома» с «Нафтогазом» длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года.

28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

1 марта «Газпром» сообщил, что он получил и вернул предоплату «Нафтогаза» за март.

5 марта «Газпром» направил НАК «Нафтогаз Украины» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

В НАК отметили, что «Газпрому» не удастся расторгнуть действующие контракты на покупку и транзит природного газа, заключенные в 2009 году, поскольку срок рассмотрения подобного иска в Стокгольмском арбитраже значительно превышает оставшийся период их действия.