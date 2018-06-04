Квартиру руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ограбили. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«В квартиру Кирилла Вышинского было совершено проникновение неизвестных лиц», – написал он.

По словам адвоката, в квартире все перевернуто, все вещи разбросаны, предварительно пропали документы и ценные вещи

Позже он добавил, что полиция провела осмотр места происшествия изъяла следы и вещдоки, опросила соседей.

Доманский подчеркнул, что неизвестные, вероятно, проникли через окно балкона на третьем этаже.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства.