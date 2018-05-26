Служба безопасности Украины направила в суд материалы уголовного производства по подрыву в Ужгороде 27 февраля 2018 здания Общества венгерской культуры. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
В начале марта оперативники спецслужбы совместно с полицией задержали двух жителей Кропивницкого, которые заложили самодельное взрывное устройство на фасаде дома. Также сотрудники СБУ идентифицировали двух их сообщников – граждан Украины и Молдовы, которые объявлены в розыск.
Правоохранители установили, что организаторы преступления планировали искусственно спровоцировать межнациональную рознь в многонациональном регионе и обострить украинско-венгерские отношения.
Оперативники спецслужбы также раскрыли планы злоумышленников по совершению на территории Закарпатской области диверсий на объектах оборонного значения, в том числе железнодорожных мостах, тоннелях и других стратегически важных сооружениях.
По материалам СБУ подозреваемым инкриминируемые преступления, предусмотренные ст.ст. 14, 113, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование проводилось под процессуальным руководством прокуратуры.
Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.
Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.
Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».
Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.
Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.
21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.
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