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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.

По данным пресс-центра СБУ, чиновник требовала от бойца антитеррористической операции 18 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Во время задержания злоумышленница пыталась сопротивляться правоохранителям.

Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

 

Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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