Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудницу Центра предоставления услуг участникам боевых действий Львовского городского совета.
По данным пресс-центра СБУ, чиновник требовала от бойца антитеррористической операции 18 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленница обещала беспрепятственно оформить установленную выплату единовременной материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов в размере 100 тысяч гривен.
Оперативники спецслужбы задержали чиновницу в одном из парков Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Во время задержания злоумышленница пыталась сопротивляться правоохранителям.
Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Операция по разоблачению противоправных действий чиновника проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.
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