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Утром 26 мая, в день финала Лиги чемпионов, полицейские предотвратили две конфликтные ситуации между компаниями молодых мужчин в центре Киева.

По данным пресс-службы столичного главка, в 06:30 на перекрестке улиц Шота Руставели и Бассейной возникла ссора между группой студентов, которые громко ругались.

Полицейские, которые несут службу в центральной части города, немедленно вмешались и прекратили конфликт.

Другая ссора возникла между четырьмя лицами в состоянии алкогольного опьянения, которые вышли из ночного клуба на Крещатике. Полицейские и нацгвардейцы провели с компаниями профилактические беседы.

Напомним, вечером 24 мая в Киеве произошло нападение на болельщиков английского футбольного клуба «Ливерпуль», которые приехали в украинскую столицу на финал Лиги чемпионов. Столичная полиция квалифицировала драку как групповое хулиганство.

Финал Лиги чемпионов между испанским «Реал Мадридом» и английским «Ливерпулем» состоится 26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве.
ForUm

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