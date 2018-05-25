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Россия не знает, в какой мере можно доверять результатам расследования Совместной следственной группы по сбиванию самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Я хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое проводилось в Нидерландах, эта следственная группа не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает, в какой степени можно доверять результатам этой работы», - заявил Песков, передает Радио Свобода.

Напомним, 24 мая участники расследования сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук»

Группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу.  

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.
ForUm

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