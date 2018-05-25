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26-28 мая в Украине ожидается сухая погода, температура воздуха будет составлять 22-26 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«26 мая погоду Украины будет определять антициклон. Поэтому и над «Олимпийским» в Киеве, и в большинстве наших областей ожидается сухая солнечная погода. Только на Западе вероятный дождь с грозой. Температура воздуха завтра снизится до дневных + 20-23 градуса, теплее будет в западных областях - + 24-27 градусов», – отметила она.

По словам синоптика, 27 мая, на Зеленое воскресенье, погода существенно не изменится - без осадков, +23-26 градусов. 28 мая также ожидается доминирование антициклона, повсюду сухо, +22-26 градусов.

Также Диденко сообщила, что в Киеве завтра финал Лиги чемпионов пройдет по замечательной, для футбола, погоде - похолодает, днем ​​будет + 20-22 градуса, вечером, на время игры, + 15-18 градусов. Без осадков. Единственный нюанс субботы - порывистый северо-восточный ветер. На Троицу в столице - без осадков, + 21-23 градуса. В понедельник - солнечно, сухо, +24 градуса.
ForUm

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