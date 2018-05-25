Закон «О Высшем антикоррупционном суде» должен быть проголосован Верховной Радой уже на следующей неделе, заявил во время заседания Национального инвестиционного совета Президент Петр Порошенко.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, Президент подчеркнул, что готов подписать этот закон.

Он напомнил, что процесс создания антикоррупционного суда в парламенте был заблокирован регистрацией законопроекта, который препятствовал ему как Президенту подать свой вариант. «Год этот процесс был заблокирован и лишь в конце декабря, когда парламент смог его отклонить или отозвать, сразу же на следующий день был зарегистрирован президентский законопроект», - добавил Глава государства.

Порошенко отметил, что его законопроект о создании антикоррупционного суда поддержало почти конституционное большинство. В то же время он акцентировал на том, что депутаты подали к этому проекту две тысячи поправок. «В среду Верховная Рада приступила к его рассмотрению, два дня работала и тысячу двести поправок в президентский законопроект отклонили», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что рассмотрение законопроекта во втором чтении продолжается и сейчас. «И я надеюсь, что на следующей неделе это будет исторический момент, когда Верховная Рада будет иметь возможность принять этот законопроект в целом», - сказал он.

«Конечно, подчеркиваю, что две тысячи поправок не способствуют объективному рассмотрению, народные депутаты замедляют процесс. Но хочу подчеркнуть, что моя политическая воля заключается в том, чтобы по этой новой институции было принято решение. Этой новой судебной институции - быть», - подчеркнул Порошенко.

Президент также выразил убеждение, что окончательная версия Закона будет согласована, в том числе и с иностранными партнерами.

«Мы должны найти достаточно сил и депутаты должны поддержать законопроект. И в июне Украина должна и проголосовать, и я подписать этот важный законопроект», - сказал Глава государства.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году.

1 марта Верховная Рада поддержала за основупрезидентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде.