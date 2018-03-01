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Верховная Рада поддержала за основу президентский законопроект № 7440 об антикоррупционном суде. «За» проголосовали 282 народных депутата,  сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Законопроектом предлагается определить принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда и специальные требования к судьям этого суда и гарантии их деятельности, ввести модель антикоррупционного суда, которая основывалась бы на конституционных принципах верховенства права, равенства всех граждан перед законом, обеспечивала реализацию конституционных принципов судопроизводства, предусматривала эффективную деятельность суда и достижения целей борьбы с коррупцией при привлечении оптимального объема бюджетных средств.

Законопроектом антикоррупционный суд предлагается определить как постоянно действующий высший специализированный суд в системе судоустройства Украины. Также предполагается распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на всю территорию Украины и предположить, что суд будет рассматривать отнесенные в его ведение дела в качестве суда первой и апелляционной инстанций.

Просмотр в кассационной инстанции этих дел, а также по вновь открывшимся и исключительным обстоятельствам будет осуществляться в общем порядке. Документом предлагается установить, что в состав Высшего антикоррупционного суда входят судьи в количестве, определяемом в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» в пределах расходов, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на содержание этого суда, и с отдельным установлением, в пределах количества судей Высшего антикоррупционного суда, количества судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Проектом предлагается определить дополнительные специальные требования к судьям Высшего антикоррупционного суда.

Заключительными и переходными положениями предусматривается внести изменения, в частности, в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Уголовный процессуальный кодекс и Закон  Украины «О Высшем совете правосудия».

Предлагается также закрепить алгоритм действий в связи с принятием закона. В частности, предполагается в течение 12 месяцев со дня вступления в силу закона формирование Высшего антикоррупционного суда, проведение конкурса на должности судей Апелляционной палаты ВАС и на должности других судей, а также решение ряда организационных вопросов, связанных с созданием суда.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что антикоррупционный суд не сможет заработать в 2018 году. 

 

 
ForUm

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