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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде. 

Согласно информации на сайте парламента, законопроект №7440 внесен в пятницу, 22 декабря.

Президент определил документ как неотложный.

Текст законопроекта пока отсутствует.

Напомним, 8 ноября Президент направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

7 декабря Порошенко заявил, что намерен сам внестизаконопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.

21 декабря Верховная Рада проголосовала за отзыв депутатского законопроекта №6011 о создании антикоррупционного суда.
ForUm

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