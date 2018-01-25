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Президент Петр Порошенко заявляет, что работа по подготовке законопроекта об антикоррупционном суде ко второму чтению будет продолжена. Об этом он заявил во время выступления на «Украинском завтраке» в рамках 48-го ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы продолжаем наше сотрудничество с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (первого заместителя директора-распорядителя МВФ. - Ред.) и Кристин Лагард (директора-распорядителя МВФ. - Ред.). Мы имели прекрасную встречу и обсуждение того, что и когда должно быть сделано. Включая вопросы о Антикоррупционном суде», - сказал Порошенко.

«Это является моей инициативой в парламенте. И мы должны ускорить встречу экспертов-законодателей, чтобы способствовать подготовке этого закона ко второму чтению», - подчеркнул Президент.

Напомним, после встречи с Лагард 24 января Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Как известно, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект суде будет изменен с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и Международного валютного фонда. 
ForUm

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