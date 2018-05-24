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Государственное Киевское конструкторское бюро «ЛУЧ» ​​вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля, сообщает пресс-служба КБ.

Отмечается, что специалисты конструкторского бюро ​​приняли участие в разработке принципиально нового боевого модуля в партнерстве с представителями иностранной компании, которая специализируется на технике данного типа.

Новый модуль может размещаться на шасси бронированной техники, а также оснащается современными управляемыми ракетами «СКИФ» разработки КБ «ЛУЧ» ​​и системой наведения, что позволяет использовать его для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, танков в окопе, легкобронированных объектов, зависших вертолетов, надводных целей и живой силы противника в любое время суток.

На Черниговщине были проведены успешные испытания нового модуля с участием иностранных партнеров, которые были удовлетворены полученным результатом. Все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100 процентов.

По результатам испытаний было принято решение ускорить и углубить сотрудничество в оборонной сфере и создании нового современного боевого модуля, способного решать широкий круг задач.
ForUm

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