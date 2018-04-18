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На одном из военных полигонов состоялись успешные испытания новой модификации противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» (экспортная версия украинского «Стугна-П»), сообщает пресс-служба «Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч».

Отмечается, что конструкция усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» потерпела ряд изменений в соответствии с требованиями потенциального заказчика. Все модификации были направлены на адаптацию пусковой установки для использования ее в условиях мягких грунтов и песка. Сама ракета не изменилась, так как с самого начала разрабатывалась для применения в любых климатических и погодных условиях, без исключений.

Во время испытаний усовершенствованного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» были представители компаний разработчика и страны заказчика. Также присутствовали представители Вооруженных сил Украины, которые следили за ходом испытаний новой разработки КБ «Луч».

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Попко во время испытаний высоко оценил модернизацию современного украинского противотанкового ракетного комплекса производства КБ «Луч».

«Оборудование штатного ПТРК мощным тепловизором позволяет гарантированно поражать бронетехнику врага в условиях сложной видимости и ночью. Эта разработка в очередной раз подтверждает, что наша страна имеет чрезвычайно высокий научный потенциал, который позволяет создавать образцы вооружения и военной техники на уровне ведущих стран мира», – добавил Попко.

Уникальная разработка творческого коллектива КБ «Луч» имеет ряд технических преимуществ, которые гарантируют поражение подвижных и неподвижных современных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой. Кроме этого, украинский ракетный комплекс также способен поражать малоразмерные цели типа долговременных огневых точек, танки в окопе, легкобронированные объекты и вертолеты, что делает его универсальным огневым средством сдерживания на поле боя.
ForUm

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