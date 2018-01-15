Отечественная компания «Радионикс» и Государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» провели пуски ракет модернизированного ЗРК C-125М «Печора», сообщается на странице КБ в Facebook.
«В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистической траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км.
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