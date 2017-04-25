Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» провело очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса «Ольха».
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
«Комплекс превосходит по ТТХ РК «Точка-У» (максимальная дальность поражения 120 км). Все составляющие для производства «Ольхи» - отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть. Одна из особенностей – система управления ракетой, она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения», – говорится в сообщении.
Напомним, 16 ноября 2016 года украинские военные провели очередные испытания новой ракеты проекта «Ольха» украинского производства.
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