Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» ​​успешно выполнило финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса «Скиф» в интересах иностранного заказчика, сообщает пресс-служба КБ.

Отмечается, что на Черниговщине состоялся финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» в присутствии представителей заказчика. Во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет «Скиф». Все определенные цели были успешно поражены. Представители заказчика остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет производства КБ «Луч».

Переносной противотанковый ракетный комплекс «Скиф» предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.

Особенностью комплекса является возможность наведения ракеты на цель с закрытых позиций и хранилищ, что снижает риск уничтожения наводчика обратным огневым ударом противника.

Комплекс комплектуется ракетами с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.