Российского «вора в законе» Владимира Тюрина, который подозревается в организации убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, объявили в международный розыск.

Об этом «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

«С 16 мая согласно учетам Генерального секретариата Интерпола упомянутый гражданин объявлен в международный розыск», - сказал он.

Объявлению предшествовала официальная процедура и ходатайства от ГПУ и украинского бюро Интерпола.

«ГПУ обратилась к украинскому бюро Интерпола, передав пакет документов на объявление Тюрина в международный розыск. Украинское бюро Интерпола направило этот пакет документов в Генеральный секретариат Интерпола, где после их изучения было принято решение об удовлетворении ходатайства украинской стороны», - пояснил Тракало.

Ранее 24 мая «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что Интерпол отказался объявить Тюрина в международный розыск.

Отмечалось, что ответ от Интерпола поступил около месяца назад, в нем организация ссылалась на якобы политическое преследование Тюрина.

Также сообщалось, что в международный розыск не попал и сообщник убийцы Вороненкова Ярослав Левенец.

Напомним, 23 марта 2017 Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Национальная полиция объявила Тюрина во всеукраинский розыск, также суд выдал разрешение на его задержание. В Россию также был направлен запрос об экстрадиции Тюрина.

В мае прокуратура завершила досудебное расследование по данному делу.