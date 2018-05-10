Прокуратурой Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В настоящее время сторонам уголовного производства сообщено о завершении досудебного расследования и открыты материалы следствия. После ознакомления сторон с указанными материалами, а также материалами, которые могут находиться во владении стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд.

В указанном уголовном производстве сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам этого преступления. Их действия квалифицированы по п. П. 6, 11, 12 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Все участники преступной группы в зависимости от отведенной роли осуществляли организацию и подготовку к преступлению, которая включала аренду квартир, автомобилей, наружное наблюдение за жертвой и тому подобное.

Отметим, что двое исполнителей преступления в настоящее время находятся под стражей. Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые в настоящее время скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Санкцией ч. 2 ст. 115 УК Украины, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 23 марта 2017 Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Национальная полиция объявила Тюрина во всеукраинский розыск, также суд выдал разрешение на его задержание.

В Россию был направлен запрос об экстрадиции Тюрина.