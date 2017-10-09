Заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Мы убеждены, что убийство Дениса Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины, а также по делу о государственной измене Виктора Януковича, подтвержденного им как свидетелем события в Думе Российской Федерации. Чтобы не допустить этих показаний Вороненкова в украинском и международных судах, представители российских спецслужб подготовили план его физического уничтожения как свидетеля. Фактическим заказчиком убийства, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденным следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич», - сообщил Луценко, сообщает УНИАН.

Кроме того, по данным следствия, заказчик имел личный мотив. «К тому же, заказчик имел личный мотив к убийству - 8 лет назад он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства, как известно, была женой господина Вороненкова. Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ», - подчеркнул генпрокурор.

Вместе с тем, как заявил Луценко, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России. «По достоверно установленной версии следствия, руководство ФСБ вместе с руководителями преступного мира России готовили действия по убийству и устранению с их точки зрения чрезвычайно ценного свидетеля из жизни», - сказал руководитель ГПУ.

Напомним, 23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.