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Полиция объявила в розыск российского «вора в законе», бывшего мужа вдовы депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой Владимира Тюрина.

Соответствующая запись появилась на сайте МВД.

Отмечается, что Тюрин скрывается от органов прокуратуры, дата исчезновения – 10 октября 2017 года.

Он обвиняется по статьят 115 ч. 2 п. 6; ст. 115 ч. 2 п. 11; ст. 115 ч. 2 п. 12 (умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений).

Прокуратура Киева получила разрешение на задержание Тюрина, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, 23 марта 2017 Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.
ForUm

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