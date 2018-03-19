Генеральная прокуратура просит Интерпол объявить в розыск Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщают Українські Новини.

«Документы отправили, а там уже все зависит от Интерпола», – сказал собеседник агентства.

По его словам, Интерпол может оперативно отреагировать на обращение, а может и отказать в международном розыске Тюрина.

Ранее Национальная полиция объявила Тюрина во всеукраинский розыск, также суд выдал разрешение на его задержание.

Запрос Украины в Россию об экстрадиции Тюрина был отправлен 9 октября 2017 года.

23 марта 2017 Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.