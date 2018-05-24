Проход украинских судов по Азовскому морю был ограничен российскими военнослужащими в связи с учениями, включавшими в себя боевые стрельбы. Об ограничении передвижений в акватории Азовского моря сообщалось по каналам международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA. Согласно документу, ни одно гражданское судно не должно было заходить в район площадью порядка 2 тыс. кв км. с 5:00 21 мая до 17:00 23 мая.

Начиная с 19 мая катера пограничной службы ФСБ РФ стали задерживать на полтора-два часа для проверки все суда, как идущие в порты Бердянска и Мариуполя, так и следовавшие оттуда.

Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин утверждает, что задержание судов продолжалось и 23 мая.

«Россия пользуется неоднозначностью статуса Азовского моря, поэтому верить их заявлениям не стоит. Они «прессуют» все судна с украинским флагом и ловят наших рыбаков», – рассказывает Бабин. По его словам, 22 мая в представительстве президента Украины проходило рабочее совещание в связи с противоправными действиями Российской Федерации, на котором был принят ряд решений, в том числе и о денонсации некоторых двухсторонних договоров.

Помощник руководителя Государственной пограничной службы Олег Слободян отмечает, что украинские пограничники постоянно следят за передвижением судов под российским флагом в Азовском море. Особое внимание уделяется указанному квадрату проведения учений.

«Мы совместно с командованием Операции объединенных сил, вооруженными силами и военно-морскими силами отрабатываем и координируем мероприятия. Катера, которые находятся на вооружении в Госпогранслужбе, не в силах дать адекватный ответ на потенциальную угрозу. Подчеркну, что Российская Федерация официально предупреждала о проведения учений. По нашим наблюдениям, никакой активности не было. Только два корабля выходили в указанный квадрат, но потом ушли», – делится подробностями с Фокусом Слободян.

Законная беззаконность

Создавать препятствия передвижению украинских судов РФ начала после задержания Госпогранслужбой в Бердянске российского рыболовецкого судна «Норд». 25 марта судно было арестовано, а членам экипажа объявлены подозрения о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. В начале апреля дипломаты генерального консульства РФ попытались вывезти экипаж судна под прикрытием дипломатического иммунитета, но попытка сорвалась. Во время проверки документов на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области, моряков задержали украинские пограничники. 19 апреля министерство иностранных дел РФ заявило, что оставляет за собою право на жесткие ответные действия, в случае если российским гражданам не будет предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой.

Напомним, Азовское море вместе с Керченским проливом является внутренними водами Украины и Российской Федерации. Их использование регулируется Договором о сотрудничестве об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был подписан в декабре 2003 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Владимиром Путиным, а ратифицирован в апреле 2004 года.

Руководитель Крымского департамента общественной организации «Майдан закордонных справ» Андрей Клименко объясняет, что документ подчеркивает статус Азова как внутреннего моря, поэтому Конвенция ООН по международному праву в данном случае не действует. Двусторонний договор позволяет торговым и военным кораблям, а также другим судам под флагами РФ или Украины, если они эксплуатируются в некоммерческих целях, пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Он также напоминает, что в 1993 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между РФ и Украиной. В прошлом году украинская делегация ездила в Ростов-на-Дону, чтобы определить квоты вылова рыбы на 2018 год. Документ также позволяет российскому научному судну «Владимир Усков» проводить разведку в 100 метрах от Геническа и Бердянска.

«Мы должны немедленно денонсировать договор 2004 года и перейти на Конвенцию ООН по морскому праву. Важно официально объявить 12-мильную зону территориальных вод, нанести ее на карту, которую передать Госпогранслужбе как основание для патрулирования и защиты», – предлагает Клименко.

Он отмечает, что в Украине до сих пор отсутствует официальный перевод Конвенции ООН по морскому праву. В свою очередь, представитель президента в АРК Бабин говорит, что отсутствие международных документов не позволяет использовать для своей защиты международное право.

«Не ратифицирована Конвенция о труде в морском судоходстве, мы не подписали Парижский меморандум о контроле судов государством порта. Россияне нарушают, а мы только смотрим со стороны. Мы сейчас проделываем большой пласт работы, уже есть документ о плане неотложных мер по деоккупации Крыма. Сейчас он проходит последние согласования, думаю, что в середине июня мы его презентуем. Поднят вопрос денонсации ряда договоров об Азове с Россией», – заявил Бабин Фокусу.

Клименко обращает внимание, что на Азовском море Украина не имеет состава кораблей, которые смогли бы противостоять вооруженной агрессии России. Поэтому нужно искать союзников среди стран-членов НАТО или США и договариваться с ними о дежурстве военных кораблей под флагами этих стран и политических союзов.

По информации международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA, 23 мая Черноморский флот Российской Федерации должен открыть закрытый ранее участок Азовского моря для судоходства.