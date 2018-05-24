Проход украинских судов по Азовскому морю был ограничен российскими военнослужащими в связи с учениями, включавшими в себя боевые стрельбы. Об ограничении передвижений в акватории Азовского моря сообщалось по каналам международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA. Согласно документу, ни одно гражданское судно не должно было заходить в район площадью порядка 2 тыс. кв км. с 5:00 21 мая до 17:00 23 мая.
Начиная с 19 мая катера пограничной службы ФСБ РФ стали задерживать на полтора-два часа для проверки все суда, как идущие в порты Бердянска и Мариуполя, так и следовавшие оттуда.
Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин утверждает, что задержание судов продолжалось и 23 мая.
«Россия пользуется неоднозначностью статуса Азовского моря, поэтому верить их заявлениям не стоит. Они «прессуют» все судна с украинским флагом и ловят наших рыбаков», – рассказывает Бабин. По его словам, 22 мая в представительстве президента Украины проходило рабочее совещание в связи с противоправными действиями Российской Федерации, на котором был принят ряд решений, в том числе и о денонсации некоторых двухсторонних договоров.
Помощник руководителя Государственной пограничной службы Олег Слободян отмечает, что украинские пограничники постоянно следят за передвижением судов под российским флагом в Азовском море. Особое внимание уделяется указанному квадрату проведения учений.
«Мы совместно с командованием Операции объединенных сил, вооруженными силами и военно-морскими силами отрабатываем и координируем мероприятия. Катера, которые находятся на вооружении в Госпогранслужбе, не в силах дать адекватный ответ на потенциальную угрозу. Подчеркну, что Российская Федерация официально предупреждала о проведения учений. По нашим наблюдениям, никакой активности не было. Только два корабля выходили в указанный квадрат, но потом ушли», – делится подробностями с Фокусом Слободян.
Законная беззаконность
Создавать препятствия передвижению украинских судов РФ начала после задержания Госпогранслужбой в Бердянске российского рыболовецкого судна «Норд». 25 марта судно было арестовано, а членам экипажа объявлены подозрения о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины. В начале апреля дипломаты генерального консульства РФ попытались вывезти экипаж судна под прикрытием дипломатического иммунитета, но попытка сорвалась. Во время проверки документов на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области, моряков задержали украинские пограничники. 19 апреля министерство иностранных дел РФ заявило, что оставляет за собою право на жесткие ответные действия, в случае если российским гражданам не будет предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой.
Напомним, Азовское море вместе с Керченским проливом является внутренними водами Украины и Российской Федерации. Их использование регулируется Договором о сотрудничестве об использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был подписан в декабре 2003 года президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом РФ Владимиром Путиным, а ратифицирован в апреле 2004 года.
Руководитель Крымского департамента общественной организации «Майдан закордонных справ» Андрей Клименко объясняет, что документ подчеркивает статус Азова как внутреннего моря, поэтому Конвенция ООН по международному праву в данном случае не действует. Двусторонний договор позволяет торговым и военным кораблям, а также другим судам под флагами РФ или Украины, если они эксплуатируются в некоммерческих целях, пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Он также напоминает, что в 1993 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства между РФ и Украиной. В прошлом году украинская делегация ездила в Ростов-на-Дону, чтобы определить квоты вылова рыбы на 2018 год. Документ также позволяет российскому научному судну «Владимир Усков» проводить разведку в 100 метрах от Геническа и Бердянска.
«Мы должны немедленно денонсировать договор 2004 года и перейти на Конвенцию ООН по морскому праву. Важно официально объявить 12-мильную зону территориальных вод, нанести ее на карту, которую передать Госпогранслужбе как основание для патрулирования и защиты», – предлагает Клименко.
Он отмечает, что в Украине до сих пор отсутствует официальный перевод Конвенции ООН по морскому праву. В свою очередь, представитель президента в АРК Бабин говорит, что отсутствие международных документов не позволяет использовать для своей защиты международное право.
«Не ратифицирована Конвенция о труде в морском судоходстве, мы не подписали Парижский меморандум о контроле судов государством порта. Россияне нарушают, а мы только смотрим со стороны. Мы сейчас проделываем большой пласт работы, уже есть документ о плане неотложных мер по деоккупации Крыма. Сейчас он проходит последние согласования, думаю, что в середине июня мы его презентуем. Поднят вопрос денонсации ряда договоров об Азове с Россией», – заявил Бабин Фокусу.
Клименко обращает внимание, что на Азовском море Украина не имеет состава кораблей, которые смогли бы противостоять вооруженной агрессии России. Поэтому нужно искать союзников среди стран-членов НАТО или США и договариваться с ними о дежурстве военных кораблей под флагами этих стран и политических союзов.
По информации международной автоматизированной системы оповещения NAVAREA, 23 мая Черноморский флот Российской Федерации должен открыть закрытый ранее участок Азовского моря для судоходства.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время