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Есть все основания надеяться, что уже в ближайшее время прокуратура Нидерландов сможет представить в суд обвинения против причастных к сбиванию самолета рейса Малайзийских авиалиний МН17, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов при содействии партнерских служб из ряда других стран удалось установить «прописку» «Бука»-убийцы: 53-я Курская зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил РФ», - говорится в Facebook Главы государства.

По словам Президента, Украина, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы действия Российской Федерации как государства, поддерживающего терроризм, получили надлежащую оценку в Международном Суде ООН в рамках рассмотрения инициированной нами в начале прошлого года дела.

«Зло будет наказано, а справедливость восстановлена!» - резюмировал Порошенко.

Как сообщал ForUm, следователи Нидерландов получили очередные подтверждения того, что самолет рейса МН17 сбили из российского «Бука» - в частности, сняв отпечатки пальцев со снарядов. 

 
ForUm

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