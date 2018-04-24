Парламентскую ассамблею Совета Европы лихорадит.

Больна она уже давно, но сейчас вскрыли старый нарыв, и все увидели масштаб проблемы. Внешняя следственная группа, созданная девять месяцев назад для расследования обвинений в коррупции, вполне оправдала возложенные на нее ожидания.

Действующий и несколько отставных президентов политических групп и комитетов ПАСЕ; экс-президент ассамблеи; много других депутатов – от Мальты до Финляндии, от Британии до Польши... Всех их объединила любовь к взяткам и подаркам от азербайджанских властей.

Отчет, который готовили и принимали в режиме беспрецедентной для ПАСЕ секретности, подтвердил то, о чем в Страсбурге давно говорили в кулуарах: в ассамблее действует масштабная, системная схема подкупа и «стимулирования» депутатов для голосования по отдельным вопросам. Значительная часть свидетелей (кто анонимно, а кто и под собственным именем) рассказали: порой взятку давали так, что не взять было почти невозможно.

Это, конечно, не было железным правилом: к примеру, все те, кто рассказали о подкупе проститутками, заверили, что отказались от этого подарка.

«Европейская правда» прочла 219 страниц отчета и перевела для вас самые интересные его фрагменты.

Что это за отчет?

Обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат очень давно. Еще в 2012 году, когда активисты из организации ESI обнародовали ряд свидетельств о системном подкупе депутатов со стороны правительства Азербайджана.

Тогда скандал просто «замолчали», и не только потому, что все хотели скрыть свои действия. На то время обвинения звучали настолько дико, что в такую ​​масштабную проблему просто не верилось.

Несколько лет подряд активистов-антикоррупционеров воспринимали как «городских сумасшедших», не обращая на них внимания, и только в 2015-м стало ясно, что проблема реальна: в Италии задержали экс-депутата Луку Волонте, который возглавлял крупнейшую политическую группу ПАСЕ. Финансовая полиция узнала о получении им безналичных взяток на сумму в несколько миллионов евро.

Скандал и не думал угасать, поэтому в прошлом году Совет Европы сдался: два ключевых органа, Комитет министров и ПАСЕ, договорились о создании внешней следственной группы. В ее состав вошли трое авторитетных западноевропейских судей в отставке: Николас Братца (бывший президент Европейского суда по правам человека), Жан-Луи Брурье (французский судья, известный резонансными решениями по делам о терроризме) и Элизабет Фура (бывшая судья ЕСПЧ, ныне – шведский омбудсмен).

Отчет готовили в режиме абсолютной секретности.

«Европейской правде» достоверно известно, что даже у руководителей ПАСЕ не было доступа к документу. Отчет представили членам Бюро ассамблеи на специальном заседании в воскресенье, когда во Дворце Европы нет лишних людей, при этом этаж здания перекрыли (кажется, впервые в истории заседаний Бюро!), чтобы журналисты не могли оказаться рядом.

Стоит отметить: следственная группа собирала свидетельства исключительно об Азербайджане; даже Россия упомянута в отчете лишь вскользь. Но здесь не стоит искать «зраду». Официальный Баку действительно покупал голоса наиболее открыто, системно и нагло, поэтому расследование сконцентрировалось на нем.

А в четверг ПАСЕ должна решить, будет ли она бороться с проблемой системно. Включая российское влияние. И за это в ближайшие дни придется всерьез побороться.

Подарки от всего сердца

В то время как часть западных политиков не очень верила в коррупцию в ПАСЕ, в Страсбурге были и те, кто воспринимал реальность более адекватно.

Автору этих строк не раз приходилось слышать от украинских и других восточноевропейских политиков, что азербайджанцы знают, как «докупить голоса». А работники аппарата ПАСЕ видели эту покупку собственными глазами – часть из них по собственной воле пришла к следственной группе, чтобы рассказать об увиденном.

А еще о проблеме знали те, кто анализировал голосования в ассамблее.

«Когда ПАСЕ обсуждала Азербайджан, на голосование всегда приходило гораздо больше депутатов, включая тех, кто редко посещал ассамблею. Эти люди голосовали в пользу Азербайджана», – говорится в отчете.

Не всегда подкуп можно доказать, но количество совпадений поражает. К примеру, один литовский депутат, которому собственный парламент (из-за расследования, которое велось на родине) не дал командировку в ПАСЕ, неожиданно появился в Страсбурге, чтобы проголосовать в пользу Азербайджана, и поехал домой. Вряд ли он потратил на поездку собственные деньги.

Стимулы для голосующих были разнообразными.

«Ряд свидетелей – как депутатов, так и сотрудников ПАСЕ – сообщили, что получили различные подарки. Они объяснили, что не всегда легко отказаться от таких подарков, так как это будет плохо воспринято», – говорится в отчете.

Действия азербайджанцев известны под названием «икорная дипломатия».

Классический подарок азербайджанцев – черная икра. И это не мелочь, килограмм икры белуги высокого качества стоит несколько тысяч долларов.

Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий признал, что получал коробки икры из Азербайджана. По его словам, было очень трудно отказаться от таких подарков, поэтому после сессии ассамблеи ее сотрудники вместе с коллегами устраивали икорные завтраки. Таких свидетельств в отчете несколько. Были и курьезы: сотруднику «Венецианки» в Баку подарили 500 граммов икры – целое состояние в денежном измерении. Но по его словам, банка икры в дороге «потекла», и он ее выбросил.

Были также более традиционные подарки: билет бизнес-класса, неделя в пятизвездном отеле, билеты на концерты или конное шоу. А депутат Дорис Фиала (Швейцария) призналась, что во время официального рабочего визита в Азербайджан получила золотую цепь с жемчугом и алмазами. Она заявила, что вернула его азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Еще одна интересная история из отчета: когда лорд Дэвид Рассел-Джонстон, президент ПАСЕ в 1999-2002 годах, осуществлял официальное турне по Кавказу, тамошние государства устроили настоящее соревнование по уровню гостеприимства. В Баку, где его турне завершилось, гостиничный номер гостя оказался буквально набит подарками. «Он попросил дипломатично объяснить азербайджанской делегации, что он будет счастлив, если они доставят в Страсбург лишь четвертую часть этих подарков», – цитирует отчет показания одного из участников поездки.

Не обошлось и без «клубнички».

«Йов Крахтен (Люксембург), работавший над докладом об ограничении деятельности НПО в Европе, рассказал, как к нему обратились азербайджанские лоббисты, которые объяснили, что в Азербайджане есть черная икра и девушки. До конкретики дело не дошло, потому что он отказался...

Некоторые другие свидетели также упоминали о предложениях проституток. Дик Марти (Швейцария) рассказал, как во время официального визита в Баку около часа ночи кто-то постучал в дверь его гостиничного номера. Он посмотрел в глазок и увидел там двух едва одетых молодых девушек с шампанским. Он не открыл дверь», – говорит отчет.

Неназванный представитель секретариата Венецианской комиссии также рассказал, что в Баку в его гостиничный номер пришла женщина и предложила воспользоваться ею. Представитель европейского органа утверждает, что тоже ей отказал.

Более приземленные, но не менее дешевые подарки – элитные ковры.

По словам сотрудницы аппарата ПАСЕ (она, как и другие клерки, приведена без имени), во время визита в Баку в 2014 году ей в отель принесли большую сумку с очень дорогим ковром. Точно такой же подарок вручили мальтийскому депутату, тогдашнему докладчику по Азербайджану Дебоно Греку.

Свой ковер она оставила в гостинице. Не только по этическим соображениям – говорит, что ковер был тяжелым, да еще и некрасивым. А вот депутат принял подарок с радостью, и конечно же, не задекларировал его, хотя и был обязан это сделать.

Лучший подарок? Деньги!

Несколько сотрудников Совета Европы становились свидетелями раздачи подарков не только из Азербайджана. Молдавское и грузинское вино, армянский коньяк, русская живопись... «Задобрить» депутатов, не скрывая этого, пытались разные страны.

Но только Азербайджан поставил на поток банальную раздачу денег.

«Некоторые свидетели утверждали, что в ПАСЕ существует система распределения денег. Мол, Яакко Лааксо (бывший член ПАСЕ, Финляндия) распределял банкноты по 500 евро, а Штеф Горис (еще один экс-депутат, Бельгия) отвечал за раздачу конвертов с деньгами в политической группе Европейской народной партии», - говорится в документе.

«Также существовала система «благодарности конвертами» депутатам Ассамблеи во время выборов должностных лиц Совета Европы депутатами ПАСЕ. Эти деньги поступали из Азербайджана, их передавали депутатам в номерах гостиниц и в офисах национальных делегаций. В конвертах были наличные меньшими купюрами», - говорит отчет.

Следственная группа нашла достаточно доказательств такого лоббизма со стороны пяти бывших депутатов. Агентами Баку порой становились «тяжеловесы». По правилам ПАСЕ, депутаты, занимавшие весомые должности в Ассамблее, даже после отставки сохраняют право заходить во Дворец Европы и в сессионный зал. Так, бывший немецкий депутат Эдуард Линднер, три года возглавлявший юридический комитет (один из ключевых органов ПАСЕ), после отставки решил подзаработать, используя возможности экс-депутата.

Эта работа приносила серьезные доходы.

Линднер – единственный из лоббистов, по которому есть доказательства конкретных траншей финансирования. Эти документы всплыли во время расследования дела Луки Волонте, итальянского депутата, который был финансовым посредником азербайджанцев.

«Полученные от итальянской полиции банковские выписки Волонте свидетельствуют, что Линднер получил 799 500 евро от компаний, связанных с Азербайджаном», - говорится в отчете. Эти подсчеты могут содержать не все транши финансирования, в отдельных источниках фигурируют еще большие суммы.

Помимо Линднера, Лааксо и Гориса, детальные доказательства лоббизма в пользу Баку приводятся в отношении еще двух экс-депутатов: Карин Волдсет (Норвегия) и Горана Линдблада (Швеция).

Аграмунт и компания

Фамилия Педро Аграмунта, скандального экс-президента ПАСЕ, встречается в отчете 165 раз – больше, чем любого другого.

Это мы знаем скандального испанца только из-за его пророссийской деятельности и поездки к Асаду в составе российской делегации. Но «русский трек» - далеко не все, чем прославился испанский сенатор. Он был одним из главных друзей Азербайджана, одним из самых предвзятых докладчиков по азербайджанскому вопросу и многократным наблюдателем на выборах.

Сформированным и возглавляемым им миссиям каждый раз хватало наглости заявлять о демократических выборах «практически без нарушений», в то время как все другие наблюдательные миссии, включая ОБСЕ, видели огромные проблемы, неприемлемые для демократии. Кстати, избрание Аграмунта на должности каждый раз становилось примером коррупции – эти эпизоды признали несколько депутатов.

Так, Владимир Арьев рассказал, как собирали голоса за его избрание президентом группы ЕНП (эта должность впоследствии позволила ему возглавить ПАСЕ).

«Арьев заявил, что за день до его отъезда на осеннюю сессию 2013 года к нему приехал Эльчин Мамедов, президент SOCAR Украина. Он знал, что Арьев едет в Страсбург, и просил поддержать там Аграмунта, а не альтернативного кандидата от Финляндии. Мамедов пообещал предоставить Арьеву любую помощь, если он проголосует за господина Аграмунта... Было ясно, что речь идет о взятке», - приводятся показания депутата.

Звездным периодом для Аграмунта стали 2009-2015 годы, когда он был докладчиком по вопросам Азербайджана.

Похоже, что его решения и отчеты тогда писали в азербайджанском МИДе.

Работники СЕ говорят, что испанец не очень ориентировался в событиях, но давал филигранно написанные документы. Еще одна интересная деталь – он приезжал в Азербайджан за два дня до официальной делегации.

«Комментарии, которые Аграмунт предоставлял в отчетах, были написаны таким хорошим английским языком, что было очевидно: их писал не он», - вспоминает один из свидетелей. Также он полностью переделывал проект отчета, подготовленный секретариатом, что не является привычным для Мониторингового комитета.

Когда в 2014 году в Азербайджане арестовали ряд диссидентов, и секретариат ПАСЕ подготовил для Аграмунта заявление с осуждением арестов, испанец просто перестал реагировать на письма и звонки секретариата. Была также идея подготовить доклад об арестах для заседания комитета. Аграмунт, получив проект документа, сознательно сорвал дедлайн для ответа, при этом добавил к проекту правки, которые снимали критику и объясняли, что «Азербайджан является новой демократией».

На этом фоне совсем не удивительно, что Аграмунта видели в ассамблеи с большими суммами наличных денег (что является нонсенсом для Европы, где все пользуются карточками, а не наличкой).

Героем отчета стал также Жорди Шукла – еще один депутат из Испании, который также ездил в компании Аграмунта в ту скандальную поездку к Асаду. Но этот отчет не о Сирии, а об Азербайджане. Здесь у Шуклы была не менее одиозная роль. Он возглавил миссию ПАСЕ на выборах в Азербайджане в 2015 году, хотя ОБСЕ вообще отказалась наблюдать за теми выборами (массовые репрессии против оппозиции не позволяли говорить даже о минимальном уровне соблюдение стандартов).

Клерки СЕ свидетельствуют, что Шукла, несмотря на устоявшиеся правила, самостоятельно определял для миссии все – участки для наблюдения, перечень встреч и прочее. Это, конечно, еще не доказывает сотрудничество с Баку.

А «спалился» он, как и Аграмунт, на переводе.

Сразу несколько свидетелей рассказали, как он «лично писал» доклады и проекты финальных документов.

Испанец отказался поручать подготовку проектов сотрудникам миссии. «Секретариат (выполняя свои обязанности) все же подготовил проект заявления, но Шукла его даже не прочитал», - рассказал один из клерков, ездивших тогда в Баку. Депутату это было просто не нужно.

«Предвыборный доклад миссии на семи страницах, написанный на безупречном английском, Шукла подготовил в течение сорока пяти минут», - рассказал один из участников поездки. По его оценке, технически невозможно так быстро подготовить такой большой документ, к тому же уровень текста не соответствовал знаниям английского депутатом. Шукла пояснил тогда, что написал документ на каталанском языке, а перевод сделал его коллега в Испании.

То же самое было после выборов, когда депутат раздавал коллегам готовый отчет миссии на идеальном английском.

Следственная группа попыталась разобраться, кто же является таинственным помощником, способным делать такой качественный перевод в короткие сроки. Они допросили по этому поводу самого Шуклу. Чуть позже тот передал следователям контакты своей знакомой в Испании, которая якобы делала этот перевод. «В ее заявлении, написанном на английском с ошибками, она подтвердила, что Шукла в те дни просил ее оставаться на связи, чтобы составить несколько текстов на английском».

Этот ответ не оставил сомнений: депутат врет.

«Сотрудники ПАСЕ считают, что заявление (миссии наблюдения за выборами) было подготовлено кем-то, кто тесно связан с Азербайджаном», - говорит отчет.

Языковой вопрос разоблачил еще одного депутата, Алена Дестекса.

Этот бельгиец в свое время был докладчиком Мониторингового комитета по Азербайджану. Его доклад практически не содержал критики в адрес власти, а его работа нарушала все мыслимые этические стандарты.

Речь идет не только о подарках. К примеру, он просил всех штатных сотрудников СЕ выйти из помещения на встречах с президентом Алиевым и с главой его администрации.

«Вторая необычная особенность: Дестекс просил секретариат сдавать ему все записные книжки, в которых они записывали от руки детали визита. На основе этих заметок он подготовил описание визита (что само по себе очень необычно), которое не содержало значительной критики.

Этот доклад был составлен на плохом французском, с ошибками, которых носитель языка точно не сделал бы. Следовательно, документ, похоже, был подготовлен не Дестексом (для которого французский является родным)», - говорится в выводах следственной группы.

Когда секретариат подготовил доклад, Дестекс снова вмешался, уменьшив критику, а на очень позднем этапе снова добавил изменения в проект резолюции, «высоко оценив власти Азербайджана за обеспечение религиозной толерантности».

Кто в обойме?

Всего отчет следственной группы определил 17 действующих и бывших членов ПАСЕ, в отношении которых достаточно доказательств, чтобы утверждать о нарушении ими как минимум этических норм.

По четырем есть основания говорить даже о коррупции. Это уже упомянутые Аграмунт и Волонте, а также два депутата-посредника из Азербайджана: Эльхам Сулейманов и Муслим Магомедов.

Правда, в «группе 17» есть лишь пятеро тех, кто остается депутатом ассамблеи и по сей день. Все они в свое время были (или до сих пор являются) очень весомыми фигурами в ПАСЕ:

- румынский депутат Чезар Преда, который до воскресенья возглавлял группу ЕНП. После обнародования отчета Преда сложил полномочия председателя группы «на время расследования»;

- печально известный Педро Аграмунт, экс-президент ПАСЕ и группы ЕНП, ныне - внефракционный;

- Жорди Шукла, который в свое время возглавлял группу либералов, но из-за скандала был вынужден уйти с этой должности;

- бывший глава мониторингового комитета, австриец Штефан Шеннах;

- Самед Сеидов, действующий вице-президент ПАСЕ и председатель азербайджанской делегации.

Этот скандал стал настоящим ударом для Шеннаха, потому что он действительно отличается от других в этом списке. Австриец действительно некоторое время был докладчиком по Азербайджану, но он, наоборот, критиковал тамошнюю власть. Поэтому взятки от Алиева он точно не брал.

Тем не менее, следователи решили, что он нарушал стандарты беспристрастности. Просто в другую сторону.

Не исключено, что со временем его оправдают. Рассмотрение коррупционного дела в ПАСЕ продолжается.

Еще трое депутатов покинули ассамблею в прошлом году, когда стало ясно, что расследование выходит на их след. Это Сулейманов и Мамедов, упомянутые в документах о коррупции, а также бельгиец Ален Дестекс.

Также в черном списке – Роберт Уолтер (британец, ушел из ассамблеи в 2015 году), Лука Волонте (Италия, 2013), Тадеуш Ивинский (Польша, 2016), Августин Конде (Испания, 2016) и пять более давних депутатов-лоббистов, которых мы перечислили выше.

Конечно, это не полный список взяточников. Даже если говорить только об Азербайджане. К примеру, мальтиец Дебоно Грек, работавший с Аграмунтом, был крайне предвзятым, ему посвящены несколько страниц – но уровень доказательств его нарушений следователи считают недостаточным. (Он ушел из ассамблеи в прошлом году, но не из-за этого скандала – 78-летний политик просто завершил карьеру.)

А главное – то, что отчет совсем не затрагивает другие страны.

Поверит ли кто-нибудь, что россияне «не нарушали этические стандарты», продвигая свои интересы в ПАСЕ? Да это просто невозможно! И именно вокруг этого в Страсбурге сейчас ведется основная дискуссия.

До четверга ассамблея должна решить, как действовать с отчетом, как поступить с нарушителями, стоит ли расследовать нарушения со стороны других стран и как преодолеть системную проблему, которая наконец-то стала очевидной для всех.