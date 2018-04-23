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В ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ.

Об этом заявил в Страсбурге бывший судья и президент Европейского суда по правам человека Николас Братза, который возглавил группу расследователей, созданную для выяснения обстоятельств и виновных лиц, сообщает Укринформ.

«Группа расследователей установила, что существовала группа лиц, работавшая в ПАСЕ в интересах Азербайджана. Было установлено, что несколько членов и бывшие члены ПАСЕ действовали вразрез с этническими стандартами ПАСЕ», - сказал Братза.

По словам президента ПАСЕ Микеле Николетти, отчет прежде всего важен тем, что имеет рекомендации по улучшению и недопущению подобных случаев в будущем.

«Мы решили обнародовать этот отчет, также мы сообщим спикерам национальных парламентов 47 стран-членов Совета Европы о результатах расследования, чтобы ими были приняты соответствующие решения в отношении этих лиц», - сказал президент ПАСЕ.

По его словам, к тем, кто упомянут в отчете, могут быть применены санкции. 

В частности в отчете упомянуто о ценных подарках, которыми одаривали членов ПАСЕ во время визитов в Азербайджан. По данным расследования, часть из этих подарков была задекларирована по правилам ПАСЕ.

Как известно, в январе прошлого года Ассамблея создала независимый орган, чтобы провести расследование обвинений относительно «коррупции и поощрения интересов», выдвинутых против некоторых нынешних и бывших членов ПАСЕ. Сегодня был обнародован отчет, который включает 198 страниц.
ForUm

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