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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт обнародовал первые официальные объяснения по поводу своего визита в Сирию вместе с депутатами российской Госдумы.

Аграмунт подчеркнул, что это был его частный визит, не связанный с работой на посту главы ПАСЕ, однако признал, что должен был бы проинформировать о своих намерениях представителей других политических групп, сообщает «Европейская правда».

По его мнению, проблему вызвало то, что «визит стал предметом манипуляции со стороны отдельных российских СМИ», которые не сообщили о частном характере визита и создали впечатление, что он поддерживает Асада. Аграмунт заверил, что это не так.

Вместе с тем, в пояснениях президента ПАСЕ есть ряд очевидных манипуляций. В частности, он заявил, что его поездка финансировалась за счет сирийского парламента; однако есть видео того, как Аграмунт спускается по трапу самолета Минобороны РФ, который прибыл в Дамаск из Москвы.

Обращает на себя внимание то, что целью поездки Аграмунт назвал желание увидеть последствия трагедии в Алеппо, однако затем он признал, что в Алеппо он не поехал, в отличие от других участников делегации.

Напомним, 21 марта российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Аграмунтом.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба раскритиковал визит президента ПАСЕ в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы.
ForUm

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