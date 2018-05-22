54 человека выразили желание взять на поруки внефракционного народного депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко.

В частности, среди них народный депутат Виталий Куприй и бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин.

Так, сегодня Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляционной жалобы по мере пресечения для Савченко. Суд начал устанавливать лиц, которые хотят взять Савченко на поруки. В то же время, депутат Куприй в зале суда отсутствует.

А экс-судья КСУ Шишкин прибыл на заседание.

Согласно информации, подавляющее большинство потенциальных поручителей - рядовые граждане.

Ранее адвокат Савченко Юлия Ткач отметила, что несколько человек готовы взять ее подзащитную на поруки, среди которых – народный депутат Сергей Мельничук, мать и сестра Савченко и ее помощник Татьяна Проторченко.

Сама же Савченко заявила, что содержание под стражей мешает ее работе народного депутата и попросила обеспечить ей возможность работать в Верховной Раде, а также доставлять ее на встречи с избирателями.

Как сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей без залога на два месяца, до 13 июля.