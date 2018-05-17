Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Херсонского горсуда признал, что имеет двойное гражданство – украинское и российское.



Об этом Вышинский заявил в суде, сообщает УНИАН.

При этом сторона защиты Вышинского в лице адвоката Игоря Мокина выразила недоумение, почему подобные обвинения подзащитному выдвигают лишь сейчас, в то время как новости с подобной тематикой указанное издание публиковало еще 4 года назад.

«Кроме того, суд не может в качестве доказательств рассматривать статьи издания, так как обвинительная сторона предоставила лишь короткие выдержки из материалов, а не весь материал в общем контексте», - заявил правозащитник Мокин.

Как сообщал ForUm, утром 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. Позже был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

В свою очередь СК РФ открыл уголовное дело по факту привлечения Вышинского к уголовной ответственности.