Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) сомневается во включении ее в список на обмен пленными и позитивно относится к включению в этот список главы «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

Об этом она сказала после заседания суда, передают Українські Новини.

«Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня (о включении в список на обмен)», - заявила депутат.

В то же время Савченко позитивно относится к включению в этот список переговорщика Рубана и считает, что данное обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.

Она также сообщила, что написала письмо президенту Россию Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными.

При этом Савченко считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.

Напомним, глава СБУ Василий Грицак заявил, что боевики включили подозреваемого в подготовке терактов и госпереворота руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана в список на обмен заложниками.

15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения народному депутату Надежде Савченко в виде содержания под стражей без залога на два месяца, до 13 июля. Савченко требует, чтобы ей дали возможность участвовать в работе Верховной Рады и общаться с избирателями по всей Украине, а также госохрану для своих родных.