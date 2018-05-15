Нардеп Надежда Савченко во время заседания Шевченковского районного суда Киева заявила о том, что ее родным и близким угрожают, и попросила предоставить им государственную охрану.

Она заявила о том, что свидетели по ее делу находятся под давлением СБУ, передает 112 Украина.

«Должна заявить, что свидетели находятся под давлением СБУ. Они находятся под давлением и вынуждены в дальнейшем выполнять их работу как агенты, несмотря на то, что работниками СБУ они не являются. В дальнейшем свидетели продолжают проводить незаконные следственные действия касательно моих помощников, касательно моей семьи», - отметила Савченко.

Также нардеп попросила предоставить госохрану своим родным и близким, потому что им якобы угрожают.

«В дальнейшем свидетели продолжают провоцировать на преступление моих помощников народного депутата, в дальнейшем свидетели угрожают даже физической расправой моим близким и родным. И здесь я, как народный депутат, вынуждена буду написать в ГСО - выделить охрану моим близким, как семье народного депутата, в отношении которого совершается преследование и его семье угрожает опасность», - добавила нардеп.

Как ранее сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

14 мая Савченко заявила об отказе от всех своих адвокатов. Нардепу был назначен государственный адвокат - Юлия Ткач.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.